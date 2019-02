Dikke Prins Theo Janssen en schrijver Marcel van Roosmalen in De Week van Gelderland

Het duo neemt plaats aan de voetbaltafel van het programma. Aanleiding is het boek Op pad met de Dikke Prins, dat deze week verscheen. Daarin beschrijft Van Roosmalen hoe het is om een boek te schrijven over ex-voetballer Theo Janssen, die eigenlijk nauwelijks wat wilde vertellen. Dat moeizame proces wordt beschreven, gelardeerd met anekdotes van Janssen uit zijn carrière, zoals zijn bijna handgemeen met toenmalig Vitesse-trainer Aad de Mos en de reden dat hij weg wilde bij Ajax.

Marcel van Roosmalen schreef in 2006 het boek Je hebt het niet van mij over Vitesse en besloot toen nooit meer over de Arnhemse club te gaan schrijven. Daarna volgden er nog drie boeken met Vitesse-gerelateerde onderwerpen en nu dus dit project, dat hij typeert als uitermate moeizaam.

Theo Janssen debuteerde in 1998 bij Vitesse en speelde er tien seizoenen. Hij gold als één van de grootste talenten van zijn generatie, maar maakte dat vooral buiten Arnhem waar, toen hij een essentiële speler werd in het kampioenselftal van FC Twente in 2010. Twee jaar later werd de linksbenige middenvelder ook kampioen met Ajax, maar daar had hij het niet naar zijn zin en dus volgde een terugkeer naar Vitesse. Door een zware knieblessure moest hij begin 2014 stoppen. Vervolgens werd hij scout, techniektrainer en jeugdtrainer bij zijn club, waar hij ooit hoofdtrainer wil worden.

De Week van Gelderland begint op TV om 17.20 uur, op de radio is het duo om 17.10 uur te horen.