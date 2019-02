Jean Paul Gebben voorgedragen als burgemeester van Dronten

De gemeenteraad van Dronten ziet in de oud-burgemeester van Renkum haar nieuwe burgervader. Jean Paul Gebben is woensdagavond voorgedragen.

Volgens de gemeenteraad van de plaats in Flevoland is Gebben de perfecte kandidaat en noemt hem een ervaren burgervader, netwerker en verbinder. Gebben is 54 jaar. Hij was van 2007 tot 2016 burgemeester van Renkum en van 2017 tot vorig jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Losser.

In opspraak

Als burgemeester van Renkum raakte Gebben in opspraak. Tijdens een avondje stappen met zijn 18-jarige zoon drinkt hij alcohol terwijl hij piketdienst heeft. Hij was die dienst, waarbij hij verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, vergeten. Het rooster was veranderd vanwege ziekte.

Tijdens de stapavond wordt ook een foto gemaakte van de burgemeester met een 17-jarig meisje. Dagblad de Gelderlander publiceert die. Hij wordt beticht van ongewenste intimiteiten. Gebben doet dit af als onzin. Het was een vriendin van zijn zoon en ze namen afscheid.

Al met al ziet het er niet goed uit en Gebben besluit uiteindelijk zelf op te stappen. Hij heeft het ambt beschadigd.

Dronten

28 mensen solliciteerden naar de baan van burgemeester van Dronten. Acht vrouwen en twintig mannen. Burgemeester Aat de Jonge ging onlangs met pensioen. Ineke Bakker is nu waarnemend burgemeester. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 14 juni wordt geïnstalleerd.