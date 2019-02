Komt er wel genoeg geld binnen? Zorgen bij provincie over klimaatakkoord

De provincie Gelderland maakt zich grote zorgen over het klimaatakkoord. Het grote probleem in het akkoord is de begroting van de provincies: 25 procent daarvan komt van de belasting op voertuigen, maar als iedereen elektrisch gaat rijden, valt dat weg. In het akkoord neemt de provincie een grote rol in.

'Er staan een heleboel dingen in, waarvan wij denken dat het zeker het onderzoeken waard is. Maar er zitten ook nog veel open einden in. Een heel belangrijk punt: elektrische auto's hoeven geen wegenbelasting te betalen. Een kwart van de inkomsten van de provincie komen van die provinciale belasting. Als we daar geen regeling voor vinden, wordt het wel heel ingewikkeld', aldus gedeputeerde Peter Drenth.

Maar de CDA'er wil niet zo ver gaan om te zeggen dat hij het klimaatakkoord niet gaat onderteken. 'Er is heel veel discussie over dat akkoord en als wij zeggen, we tekenen het niet wordt dat meteen geframed alsof we tegen de maatregelen zijn. Daar gaat het niet om, maar als je zo'n akkoord tekent kan het niet het faillissement van één van de partijen zijn. Dat vinden wij niet kunnen.'

Wie moet dit betalen?

Wat moet er dan wel gebeuren? Volgens Drenth moet het akkoord duidelijk maken dat wie de kosten op het bord krijgt, dat ook kan ook betalen. 'Je kunt geen dingen verplichten of gaan regelen als de rekening zomaar bij de ander valt en verwacht dat die daar zo maar mee in gaat stemmen. Daar moet je goede afspreken over maken.'

Zoals het akkoord er nu ligt, kunnen die maatregelen volgens de provincie niet worden uitgevoerd. Drenth wil rust en overleg. 'Als we allemaal een stapje doen zijn we ook in de goede richting, die nuance brengen de provincies er wel in aan. Laten we een beetje gewoon blijven doen, eigenlijk is dat wel heel Gelders hè?'