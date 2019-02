Berends tegen Cornielje: 'Je bent een overlever'

Berends haalde in zijn toespraak emotionele momenten aan. Bijvoorbeeld over de ziekte van Cornielje. 'Je zei tegen mij toen je mij installeerde als burgemeester van Apeldoorn (op 24 mei 2012 red.) John, dit is mijn laatste installatie.' Maar dat bleek niet zo te zijn. Berends voegt toe: 'Je bent een overlever.'

In 2010 wordt bij Cornielje longkanker vastgesteld. Hij herstelt. Vijf jaar later treft kanker hem opnieuw. In 2017 ligt hij in het ziekenhuis door een hersentumor. Hij herstelt opnieuw. In de zomer van vorig jaar wordt hij geveld door een hersenvliesontsteking. De reden voor zijn vertrek als commissaris van de Koning is niet zijn ziekte. Hij vindt het tijd om op te stappen.

(tekst gaat verder onder de video)

Samen op koninklijk bezoek

Berends en Cornielje hebben samen veel koninklijke bezoeken begeleid. 'Jij was dan eerst bij de auto om de familie te begroeten en daarna mocht ik,' haalt Berends als herinnering op in zijn speech van woensdag. 'Dat is nu andersom, dus collega's let op', roept hij naar de tribune.

Geleend jacquet

Tot slot doet Berends een ontboezeming. 'Ik kan het u nu wel vertellen,' zegt hij. 'Tijdens mijn beëdiging door de Koning droeg ik het jacquet van Clemens. Het was maat 50 en het paste precies!'