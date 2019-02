Ziekenhuis St Jansdal ontvangt miljoenen financiering

De Rabobank verstrekt een financiering van 45 miljoen euro aan Ziekenhuis St Jansdal. Er gaat geld naar de locatie in Harderwijk en de nieuwe locatie in Lelystad.

In Harderwijk wordt het geld besteed aan het uitbreiden en renoveren van de afdeling radiologie en de intensive care. In Lelystad is het geld onder meer bedoeld voor de doorstart van het failliete IJsselmeerziekenhuis. St Jansdal laat daar een nieuwe kliniek verrijzen op het terrein van ziekenhuis. Op 1 maart neemt St Jansdal de besturing van het ziekenhuis Lelystad over van de curator.

Stijgende omzet

De omzet van het Harderwijkse ziekenhuis was vorig jaar 170 miljoen euro. De verwachting is dat dit de komende jaren stijgt naar 230 miljoen. Financieel directeur, Arend Jan Poelarends noemt de investering van de Rabobank van belang. 'Wij willen goede zorg in de regio voor alle patiënten. Een stabiele financiële situatie is daarbij belangrijk.'