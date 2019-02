Trein naar Berlijn veel sneller via Arnhem

Wie weet rijdt de trein naar Berlijn binnenkort via Arnhem en Emmerich in plaats van via Almelo en Hengelo. Op die manier is de verbinding naar de Duitse hoofdstad sneller, blijkt uit onderzoek. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ging woensdag over dit onderwerp in debat met de Tweede Kamer.

De bedoeling van het debat was om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om mensen voor de trein te laten kiezen in plaats van voor de auto of het vliegtuig. Zeker als het gaat om trips naar steden als Berlijn, Brussel en Parijs.

Reizen met de trein kan op verschillende manieren aantrekkelijker worden, was de conclusie. Het moet onder meer goedkoper worden en sneller.

Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV onderzocht hoe de verbinding Amsterdam - Berlijn sneller kon. De trein doet er nu 6 uur en 20 minuten over. Volgens het ingenieursbureau is de route korter via Arnhem - Emmerich. Het zou op de lange termijn 1 uur en 20 minuten kunnen schelen in vergelijking met de huidige route naar Berlijn, via Almelo en Hengelo.

Suzanne Caroline Kröger van GroenLinks wil de verbinding nog sneller maken en stelde de vraag of het mogelijk is om de trein niet meer te laten stoppen op tussenstations. De staatssecretaris kon daar kort over zijn. Dat heeft zeker in Nederland te grote consequenties.