'Nooteboom Trailers verantwoordelijk voor explosie en brand'

De officier stelt dat het bedrijf schuldig is aan nalatigheid. Zo zou er niet genoeg gedaan zijn om dergelijke explosies te voorkomen. Zo zouden er onder meer te grote vaten met brandbare stoffen aanwezig zijn geweest.

Na de explosie op 8 mei ontstond brand in het bedrijfsgebouw. De brandweer was uren bezig met het blussen van die brand. De oorzaak van de brand is nooit vastgesteld. Een van de werknemers raakte zwaargewond en moest met een traumahelikopter naar het Radboudumc in Nijmegen worden gebracht. Later is hij behandeld aan zijn verwondingen in het brandwondencentrum in Beverwijk.

Maatregelen

Nooteboom Trailers geeft aan het begin van de zitting aan dat er sinds de explosie veel extra maatregelen genomen zijn om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Zo zijn er nieuwe spuitcabines geplaatst. Vooral op het gebied van brandvertraging heeft het bedrijf naar eigen zeggen maatregelen getroffen.

