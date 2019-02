Regionaal Archief Nijmegen krijgt 'schatkist'

Het Regionaal Archief Nijmegen is de koning te rijk. Het krijgt de archieven van het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen en zijn voorgangers. Het gasthuis is nu een woonzorgcentrum, maar zijn geschiedenis reikt zeker terug tot omstreeks 1330. De archieven blijken een schat aan informatie te bevatten over de geschiedenis van de regio Nijmegen en haar inwoners.

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft de afgelopen jaren de archieven van het Oud Burgeren Gasthuis beschreven en kwam er van alles in tegen. 'Dat varieert van hoe er met bejaarden werd omgegaan door de eeuwen heen tot informatie over Nijmeegse handelaren die in de 17e eeuw de grote rivieren bevoeren', zegt archivaris Rob Camps van het Regionaal Archief Nijmegen.

Bron voor genealogen

Omdat het een burgergasthuis was, mochten er vroeger alleen mensen gaan wonen die ook daadwerkelijk het burgerrecht van Nijmegen bezaten of afstamden van Nijmeegse burgers. Om in het gasthuis toegelaten te worden moesten ze hun complete stamboom overleggen waaruit bleek dat ze echt afstamden van Nijmegenaren. 'Dit is dus een hele rijke bron voor genealogen', denkt Camps.

De archivaris zelf was het meest verrast door een boek met huismerken van Nijmeegse handelaren dat is terugvonden. ‘Die huismerken, een persoonlijk teken dat zij ook op hun producten zetten, waren grotendeels onbekend, maar bleken dus in de archieven van het gasthuis te zitten. Nijmeegse handelaren waren zogenaamde ‘grootburgers’. Als zij gebruik wilden maken van de Nijmeegse tolprivileges, waardoor ze in andere steden geen tol hoefden te betalen, moesten zij zich laten registeren op het stadhuis. Die registratie, inclusief de huismerken, hebben we nu teruggevonden in de archieven van het gasthuis. Een mooie bron voor bijvoorbeeld studenten die onderzoek doen naar bijvoorbeeld handel.'

Tweede Wereldoorlog

Verder is in de archieven nog veel meer te vinden. Zoals uit de Tweede Wereldoorlog, toen er in het gasthuis onder meer een noodziekenhuis voor de gewonden was gevestigd.

Nu de archieven toegankelijk zijn gemaakt, zijn ze vanaf vandaag voor iedereen in te zien in het Regionaal Archief Nijmegen. De beschrijvingen van de archiefstukken zijn online te bekijken via de website van het Regionaal Archief: studiezaalnijmegen.nl.