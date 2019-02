Krijgt Marianne Weber weer megahits?

'We waren heel close, dikke vrienden', beschrijft Weber haar relatie met Hartkamp. Wat er toen precies gebeurde, laat ze in het midden. 'We waren toen heel boos. Maar in tien jaar gebeurt veel. Kinderen worden geboren en mensen gaan dood. Je wordt milder. Als het goede maar overblijft, dan mag je even boos zijn geweest.'

'Om weer samen te werken is heel geweldig. Vorige week zaten we voor het eerst weer in de studio. Het voelde als vanouds', vertelt Weber. 'Het is een mooi project, een levenslied', vult De Bever aan. 'We hebben ooit niet een nummer opgenomen, maar drie omdat ze zo mooi zijn.'

Ook Hartkamp is enthousiast. 'Ik heb een passie voor muziek. Ik ben gezegend omdat ik muziek mag maken met de grootsten van Nederland. Dat is een cadeautje en dat wil ik uitpakken', benadrukt de producer/tekstschrijver.

De single heet 'Schat van mij'. 'Een beetje liefde kost niets', stelt Hartkamp.