Bussen vol Gelderse scholieren naar klimaatmars

Veel Gelderse scholieren doen donderdag mee aan een klimaatmars in Den Haag. Hoeveel precies is niet duidelijk, maar vanaf diverse plekken in de provincie gaan scholieren massaal naar de Hofstad om in actie te komen voor klimaatbehoud.

Zo ook in Nijmegen waar 300 leerlingen van het Stedelijk Gymnasium hebben aangegeven dat ze gaan staken om naar de klimaatmars te kunnen. De meerderheid ging per trein naar Den Haag. Honderd scholieren gingen gezamenlijk met twee bussen.

De busreis is georganiseerd door Linn Smeets, Anna van Rooijen en Liam Teeseling. De drie leerlingen zijn zo begaan met het doel van de protestmars dat ze zelf garant stonden voor de busreis. 'We hebben zelf de kaartjes verkocht en het geld bij andere leerlingen geïncasseerd', legt de 17-jarige Liam uit. En wie denkt dat de school mee heeft geholpen met de organisatie, heeft het mis. 'Dit komt echt vanuit ons. De school steunt ons wel, maar verder hebben we zelf gewoon contact gehad met de organisatie in Den Haag, de bus geregeld, de kaartjes verkocht, de informatie vertrekt, alles', zegt Liam.

Ook acties in Gelderland

Ook Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks gaat mee in de bus. Het Nijmeegse Kamerlid sloot zich bij de actie aan toen ze hoorde dat de scholieren vanuit Nijmegen naar Den Haag gingen. Niet alleen in Den Haag wordt er actie gevoerd. Er zijn ook leerlingen die juist in Gelderland blijven om aandacht te vragen voor het klimaat. Zo gaan in Wageningen scholieren in een mars naar het gemeentehuis en organiseren leerlingen van drie scholen in Zutphen een speciale walk-out.

Het Stedelijk Gymnasium steunt de leerlingen en zal ze in ieder geval niet, zoals sommige scholen wel doen, als afwezig opgeven. De school staat alle leerlingen vanaf de derde klas toe om aan de staking deel te nemen. Wel moeten ze toestemming van hun ouders kunnen overhandigen.

De organisatoren van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen weten nog niet precies hoe ze hun deelname vervolg gaan geven. 'Iedere keer zo'n busreis organiseren, wordt misschien een beetje veel. We denken eraan om zelf een mars in Nijmegen te organiseren voor de volgende keer, maar die plannen zijn allemaal nog heel abstract', aldus Liam.