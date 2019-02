Politieke escaperoom moet jongeren enthousiast maken

’s Ochtends opende gedeputeerde Bea Schouten onder luid geklap de escaperoom. De vrachtwagen waarin het spel gespeeld kan worden, staat naast de school.



Het thema van het spel is ‘Gelderland in nood’, verklapt de gedeputeerde van de provincie. De leerlingen krijgen in de vrachtwagen aanwijzingen die met de provincie te maken hebben. 'Dit vonden wij een leuke manier om jongeren iets bij te brengen over politiek en maatschappij', zegt Schouten. 'We willen dat zo veel mogelijk mbo’ers mee kunnen doen, daarom hebben we de escaperoom in een vrachtwagen gebouwd. Zo kan het voertuig naar verschillende mbo-scholen rijden.' De opening op 6 februari is het begin van een tour door Gelderland.



Directeur van RijnIJssel, Wil van Pinxteren, ziet op zijn school veel leerlingen die binnenkort voor het eerst mogen stemmen. 'Gelderland heeft het grootste aantal ROC-scholen van Nederland', zegt Van Pinxteren. 'Dit is een doelgroep die zich minder bezighoudt met politiek dan andere. Ik verwacht dat wij met debatten, en nu ook met deze escaperoom, verandering zien in het aantal leerlingen dat stemt.'



De directeur hoopt dat door deze actie meer jongeren gebruik zullen maken van hun stemrecht bij Provinciale Staten. 'Tot op heden zijn de reacties hierop positief', noemt Van Pinxteren.