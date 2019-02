Nu is Berends echt de commissaris: 'Wij hebben ons in Apeldoorn nooit verlaten gevoeld'

Berends werd rond 13.00 uur door de medewerkers van de provincie binnengehaald. Voordat hij het provinciehuis in Arnhem binnen stapte, wachtten trompettisten te paard hem buiten op. In de Statenvergadering werd Berends officieel geïnstalleerd. In die vergadering spraken onder meer de kinderen van de nieuwe commissaris.

Berends was onder de indruk van het onthaal: 'Geweldig, dit heb ik nog nooit eerder gehad. Dat doet wel wat met je, ik had eigenlijk nog wel een keer terug gewild.'

'Wij hebben ons nooit verlaten gevoeld'

Ook blikte hij nog even terug op zijn rol als burgemeester van Apeldoorn. De gemeente raakte enkele jaren geleden in zwaar weer na grondaankopen. De provincie stelde de gemeente onder verscherpt toezicht. 'Er was toen maar een partij die ons te hulp kwam. Dat was u, de Staten van Gelderland. Daar was Apeldoorn oprecht dankbaar voor, wij hebben ons nooit verlaten gevoeld.'

Maar de commissaris refereerde ook aan het rapport over de bestuurskracht van de provincie. Daarin wordt de provincie door veel partners als hobbel gezien, en niet als partner. 'Ik hoor dat uit het veld, er is een zekere mismatch van het beeld dat er is en wat er feitelijk wordt gedaan.'

Foto: Omroep Gelderland