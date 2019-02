Agnes uit Harderwijk is dol op zwaantje Puk

Als ze Puk roept, komt het zwaantje er meteen aangezwommen. Agnes Bergevoet was vanaf dag 1 betrokken in het leven van Puk. Ze heeft Puk uit het ei zien komen en sindsdien hebben ze een hele bijzondere band. 'Ik vind het zelf heel uniek dat we zo'n goede band hebben. Ik heb vanaf dag 1 voor haar gezorgd. Ik heb haar de naam Puk gegeven en inmiddels zijn we zo'n drie jaar verder,' vertelt Agnes.

Tekst gaat verder onder video

Puk het zwaantje

Agnes komt Puk elke dag voeren. Behalve dat heeft ze ook een website over het zwaantje én heeft ze een kinderboek geschreven over Puk. 'Ik had zelf een fotoboek over Puk gemaakt en iedereen die het zag, zei dat ik het moest uitgeven. Dat heb ik gedaan. Het boek heet Puk het zwaantje en alle opbrengsten gaan naar Stichting Mensen in Nood.'

Vereeuwigd

Maar dat is nog niet alles. Agnes heeft zelfs een tatoeage van Puk. Maar gaat dat niet een beetje ver? 'Nee, dat vind ik absoluut niet. Het is echt een weldoordachte tatoeage waar ik veel waarde aan hecht. Het is net zoals een tatoeage van een kind. Puk is echt mijn meisje. Ik zou alles voor haar doen als het nodig is.'