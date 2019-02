Inwoner Poederoijen vreest extra gaswinning: 'Mijn huis is zeven centimeter gezakt'

De discussie over de mogelijke uitbreiding van de aardgaswinning in de Bommelerwaard wordt met angst en beven gevolgd door Marcel Vervoorn uit Poederoijen. 'Mijn huis is vorig jaar zeven centimeter gezakt. Ik woon hier veertig jaar en sinds Vermilion hier gaswint, verzakt mijn huis', jammert Vervoorn. Ook heeft hij scheuren in muren.

Bewijzen dat de daling door de gaswinning komt, heeft Vervoorn niet, geeft hij toe: 'Toen met die zware aardbeving in Limburg (13 april 1992, red.) kreeg ik scheuren, maar tot de gaswinning door Vermilion is hier verder nooit iets gebeurd.'

'Gasplaat en beker in douche trillen'

De woning van de Poederoijenaar staat op 60 heipalen die 17,5 meter diep in de grond zitten. 'Ik heb Vermilion een mailtje gestuurd, maar nog niets gehoord. 'De glasplaat en de bekers in de douche trillen 's avonds laat en 's nachts. Nee, dat komt niet van de wasmachine.'

De gemeenteraad van Zaltbommel en het college zijn unaniem tegen de uitbreiding. 'We zoeken nu contact met naburige gemeenten, de provincie en het waterschap om te kijken wat we tegen de uitbreiding kunnen doen', zegt gemeentewoordvoerder Sjoerd van Andel. Fractievoorzitter Geert Bok van collegepartij SGP laat weten: 'We gaan als gemeente een zienswijze indienen, omdat dit besluit bij het Rijk en de provincie ligt. Dan is dit de juiste weg.'

Bok is bang voor gevolgen als de uitbreiding van de gaswinning doorgaat. 'Het gaat om veel minder gas dan in Groningen, maar stel je voor dat de bodem, al is het maar een beetje, daalt. Dan moeten we de dijken verhogen. Dat kost honderden miljoenen euro's.'

Vermilion Energy de schuldige?

Directeur in Nederland van Vermilion Energy is Sven Tummers. Hij laat Omroep Gelderland weten bekend te zijn met klachten over scheuren en verzakkingen. 'Maar het is niet aangetoond dat wij de veroorzakers van de schade zijn. Wordt dat vastgesteld, dan vergoeden wij de schade.'

Volgens Tummers is het gasveld in de Bommelerwaard 'heel veel kleiner' dan dat in Groningen; de exacte hoeveelheid aan winbaar gas zegt Tummers niet te weten.

Het Canadese concern Vermilion Energy exploiteert 130 aardgaswinputten in heel Nederland. Zijn locatie tussen Brakel en Poederoijen aan de Schouwendijk is de enige in Gelderland. De meeste putten bevinden zich in Friesland. Het Nederlandse hoofdkantoor van Vermilion Energy zit in Harlingen.