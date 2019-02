Neergestoken Arnhemse had 30 cm lange snee: 'Ik heb soms nog nachtmerries'

De politie heeft 5 nieuwe tips gekregen over de steekpartij in de Steenstraat in Arnhem, afgelopen zomer. Ze kwamen binnen na de uitzending van het programma Opsporing Verzocht dinsdagavond. Daarin werd aandacht besteed aan de zaak.

Een 26-jarige vrouw werd in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juni na een avondje stappen met vriendinnen neergestoken door een nog onbekende man. Volgens het slachtoffer schold hij haar uit en trok hij vervolgens uit het niets een mes.

Bekijk de reportage van Opsporing Verzocht (tekst gaat verder onder de video):

'Ik ga 's avonds niet over straat'

De Arnhemse raakte ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Opsporing Verzocht vertelt het slachtoffer dat de snijwond in haar bovenarm zo’n 30 centimeter lang en 4 centimeter diep was.

Hoewel de vrouw inmiddels is hersteld, denkt ze nog vaak terug aan de steekpartij. 'Ik heb soms nog wel nachtmerries en ik ga 's avonds niet mee over straat.'

Dader is gefilmd

De dader is gefilmd door bewakingscamera’s. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, zwart haar en is 30-40 jaar en rond de 1.70 meter lang. Hij droeg die nacht een bruine of beige jas met daaronder een wit T-shirt en had een tas om zijn schouders. Wat opvalt, is dat hij een opvallende manier van lopen heeft.

De man ging er na de steekpartij vandoor in de richting van de J.P. van Muijlwijkstraat. De politie onderzoekt de nieuwe tips. Volgens een woordvoerder zit er bruikbare informatie bij.

