CDA teleurgesteld in coalitie Winterswijk

Het CDA is teleurgesteld in de voorgenomen coalitie in Winterswijk. De grootste partij van de gemeente valt buiten de voorgenomen samenwerking tussen vier partijen.

'We blijven trots op het vertrouwen dat we kregen van de inwoners en dat we met zeven zetels de grootste partij zijn', zo laat het CDA Winterswijk weten. Winterswijks Belang (vijf zetels), VVD (vier zetels), GroenLinks en de PvdA (beide twee zetels) spraken dinsdag de intentie uit om tot een nieuwe coalitie te komen. 'Het is jammer dat wij op dit moment geen deel uitmaken van de gesprekken. Het CDA heeft respect hoog in het vaandel staan en staat daarom nog steeds volledig achter het besluit van vrijdag om het vertrouwen in Winterswijks Belang op te zeggen.'

De beoogde coalitie beschikt over dertien van de 21 beschikbare raadszetels. Het voornemen is dat elke partij één wethouder gaat leveren, wat betekent dat het college een extra lid krijgt. CDA-wethouders Wim Elferdink en Ilse Saris, die in 2017 nog werd verkozen tot beste bestuurder van een kleine gemeente, keren derhalve waarschijnlijk niet terug.