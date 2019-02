Een zaal vol zorgen bij informatieavond in Eefde over kankerclusteronderzoek

Bewoners van Eefde-West zitten ondanks een informatieavond over het gezondheidsonderzoek van de GGD nog vol met frustraties. De GGD praatte zo'n zestig bewoners dinsdagavond bij over het kankerclusteronderzoek dat zij gaat uitvoeren, maar dat riep bij bewoners meer vragen dan antwoorden op.

Aanleiding van het gezondheidsonderzoek is de bezorgdheid bij bewoners over het aantal kankergevallen in hun woonomgeving. Door publicaties in de media en brieven aan de colleges in Zutphen en Lochem is de GGD overgegaan tot dit onderzoek.

Twijfels over onderzoek

Inwoners hebben vooral twijfels over of het onderzoek, zoals gepresenteerd, wel uitvoerig genoeg is. De GGD neemt voor het onderzoek vijf grote bedrijven op het industrieterrein de Mars onder de loep. Het meten van de luchtkwaliteit hoort daar niet bij. 'Wat hebben we er dan aan?', vroeg één van de inwoners zich hardop af. Regelmatig klagen inwoners van Eefde over een vieze lucht in hun buurt, vermoedelijk afkomstig van de Mars.

Dat de luchtkwaliteit niet wordt gemeten door de GGD, vonden veel inwoners teleurstellend. Op aandringen van inwoners besloot wethouder Annelies de Jonge (Zutphen) daarom dat de gemeente Zutphen deze metingen voor zijn rekening wil nemen. 'Dan kunnen we kijken of de uitstoot overeenkomt met dat wat in de vergunning is vastgelegd.' Ook de gemeente Lochem zegde toe dat eventueel aanvullend onderzoek mogelijk is als daar aanleiding voor is.

Bandenverwerker mogelijk naar Zutphen

Naast de zorgen over de huidige industrie zijn inwoners ook bang dat Doornberg Recycling zich binnenkort vestigt in Zutphen. Doornberg verwerkt onder andere autobanden en is eerder in Almen vertrokken omdat omwonenden grote zorgen hadden over brandgevaar en milieuschade.

Op dit moment is Doornberg in gesprek met de gemeente Zutphen over de aankoop van gronden op Fort de Pol. Wethouder De Jonge gaf als reactie op vragen over dit bedrijf aan dat het nog lang niet zeker is dat dit bedrijf er ook daadwerkelijk komt. En dat als Doornberg zich vestigt in Zutphen er strenge regels gaan gelden met betrekking tot het shredderen van banden en ander rubberafval.

Voor de zomer hoopt de GGD de uitslagen van het kankerclusteronderzoek te kunnen publiceren.

Zie ook: 'De lucht in hartje Amsterdam is gezonder dan in Eefde'