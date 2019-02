Er wordt steeds minder ingebroken in woningen in Gelderland

In veel Gelderse gemeenten is het aantal woninginbraken gedaald, blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van de recentste politiecijfers. In totaal noteerde de politie in 2018 bijna 4000 inbraken, dat zijn er ruim 1000 minder dan een jaar eerder.

Klik op jouw gemeente om te zien of er een daling of stijging was.



In 39 Gelderse gemeenten was een daling van het aantal woninginbraken te zien met als uitschieter de gemeente Oude IJsselstreek. Daar daalde het aantal inbraken met ruim 60 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook in Brummen, Elburg en Doesurg is een forse daling te zien.

Toch kan niet elke gemeente profiteren van de dalende trend. Twaalf Gelderse gemeenten zagen in 2018 het aantal woninginbraken stijgen. Druten is koploper met 50 procent, maar ook in Maasdriel, Oldebroek en Zaltbommel waren meer inbraken.

Meeste inbraken in Nijmegen

De meeste inbraken werden in Nijmegen gepleegd. Daar was het 435 keer raak. Ede, Arnhem en Apeldoorn volgen in het lijstje.

Klik op jouw gemeente om het aantal inbraken te zien.