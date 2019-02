'Groningen-debacle voorkomen': Zaltbommel tegen extra gaswinning

Door Gerwin Peelen en Michiel Fukking

Volgens Martijn Stoutjesdijk van de SP in Zaltbommel gaat het om een enorme toename: van 300 miljoen kubieke meter naar 1 miljard. 'Dat is niet verantwoord, we weten wat voor debacle het is geworden in Groningen, zeker ook met de afhandeling van de schades.'

Een scenario dat ze in Zaltbommel willen voorkomen. Volgens Hein de Kort van het CDA is de vergelijking met Groningen niet één op één te maken. 'Maar het speelt wel in je achterhoofd. Gas is een beladen onderwerp, dit is een serieuze uitbreiding en het kwam voor ons als een verrassing.'

Geld voor eventuele juridische stappen

Een motie tegen de uitbreiding in de gemeenteraad is door alle partijen ondertekend. Ze zijn tegen en maken zelfs geld vrij om eventuele juridische stappen te financieren.

Het bedrijf zelf liet eerder al weten dat het nog niet over aantallen wil praten, zolang die nog niet vaststaan. De aanvraag voor een aanpassing aan de vergunning ligt nog bij het ministerie van Economische Zaken.

Ook de provincie bemoeit zich met de uitbreiding. Gedeputeerde Bea Schouten heeft inmiddels een gesprek gehad met het Canadese bedrijf. 'Het gaat om een put die nu dichtzit, die willen ze weer openmaken en daarvoor moet onderzoek komen. Ook willen ze kijken of het mogelijk is om uit te breiden.'

Maar de provincie staat voorlopig aan de zijlijn, want het ministerie gaat over de aanvraag. Het bedrijf wil aan Schouten niet aangeven om hoeveel gas het uiteindelijk moet gaan. Informatie die het bedrijf dus tegen de borst houdt.

'Natuurlijk heb ik ook naar aantallen gevraagd. Het punt is dat ze dat willen melden als ze definitief helder hebben wat het ministerie van de aanvraag vindt. Ze willen het zorgvuldig doen, daar heb ik wel vertrouwen in. Het blijft wel spannend, wat betekent het voor ons?', aldus Schouten.

Provincie was in het verleden tegen

Als de aanvraag in behandeling is, komt het ministerie bij de provincie om een advies vragen. In het verleden gaf de provincie meermaals een negatief advies voor een uitbreiding van gaswinning in het gebied.

Tekst gaat verder onder video.