Winterswijk gaat voor vierpartijencoalitie, zonder CDA

Winterswijk krijgt waarschijnlijk een coalitie van Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en de PvdA. De partijen spraken dinsdag de intentie uit om met elkaar een nieuw college te vormen. Het CDA, de grootste partij in de raad van Winterswijk, komt niet meer voor in de plannen.

De beoogde coalitie beschikt over 13 van de 21 raadszetels. De intentie is dat elke partij één wethouder gaat leveren in het nieuwe college.

Eind deze maand nieuw programma

Fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang is blij dat de partijen zo snel tot zaken konden komen. 'De komende anderhalve week voeren we besprekingen over de inhoud. Weliswaar blijft wat ons betreft het bestaande coalitieprogramma grotendeels intact, maar het spreekt vanzelf dat de VVD, GroenLinks en de PvdA hun eigen accenten willen leggen. Daarvoor moet natuurlijk ruimte zijn.' Tannemaat verwacht dat eind deze maand het nieuwe coalitieprogramma en de nieuwe wethouders gepresenteerd kunnen worden.

De partijen gingen met elkaar om de tafel, nadat er een breuk was ontstaan in de coalitie van Winterswijks Belang en het CDA. Het CDA zegde afgelopen vrijdag het vertrouwen op in Winterswijks Belang, nadat het meer dan eens tot een botsing kwam tussen de twee partijen. CDA-wethouder Wim Elferdink gaf dinsdag al aan niet meer beschikbaar te zijn als wethouder in de nieuwe coalitie.

