Technisch personeel: in Nijmegen beginnen ze al op de basisschool

Ze werken op school de Lanteerne met zogenoemde micro-bits. Dat zijn kleine computertjes die van alles kunnen aansturen. 'Het is leuk, want je kan allemaal dingen aan- en uitzetten, het laten bewegen en dingetjes laten doen. Je hoeft alleen maar een codeboek aan te maken', vertelt een van de kinderen.

Bij bedrijf NXP - ooit onderdeel van Philips - zijn ze enthousiast over de lessen. 'Technisch personeel is ontzettend hard nodig. Wij hebben 70 nationaliteiten in ons bedrijf, we halen ze overal vandaan. Er is een enorm gebrek en dus is het belangrijk dat de techniek al op de basisschool start', vertelt Maurice Twijnstra.

De lessen worden betaald met hulp van geld van de provincie, want ook daar zien ze de noodzaak. 'Er zijn een aantal sectoren met grote tekorten. Wij kunnen daar zo een bijdrage aan leveren. Dat doen we in het beroepsonderwijs, bij mensen die al een baan hebben gehad, maar het is natuurlijk het allerbeste om er heel vroeg bij te zijn', legt Mark van der Heijden van de provincie uit.

Dan blijft de vraag, of de lessen leuker zijn dan bijvoorbeeld wiskunde. 'Ja.. Sowieso wel, want wiskunde is ook niet mijn beste vak, dit vind ik leuk', zegt een leerling.