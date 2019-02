'De lucht in hartje Amsterdam is gezonder dan in Eefde'

De GGD neemt de zorgen serieus en is een onderzoek gestart. Vanavond wordt de buurt in het bijzijn van de twee betrokken gemeenten bijgepraat over wat er precies gaat gebeuren.

Volgens de groep bezorgde inwoners hebben van de vijftig huishoudens in het gebied 26 mensen kanker gekregen. Het industrieterrein De Mars in Zutphen, dat aangemerkt is als zware industrie, zou daar volgens de inwoners iets mee te maken kunnen hebben.

Bekijk de reportage. Daaronder gaat de tekst verder.

Burgerinitiatief

Jan-Anton Volbeda is één van die bezorgde inwoners. Met een kastje aan zijn schuur meet hij al jaren de luchtkwaliteit in Eefde en Zutphen. De cijfers over het hoge aantal kankergevallen in zijn woonomgeving. verbazen hem niet. Uit zijn metingen blijkt namelijk dat de luchtkwaliteit in Eefde regelmatig onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie zit.

Verkeer en industrie

De N348, die zo'n tien jaar geleden is aangelegd, levert daar volgens Volbeda een bijdrage aan. 'Dat is een hele drukke verkeersweg en die zit hier niet zo ver vandaan. Het industrieterrein van de Mars in Zutphen zit hier ook heel dichtbij.' Toch zijn dit vooral vermoedens, want uit de statistieken kan Volbeda niet direct aflezen waar de vervuilde lucht vandaan komt.

In Amsterdam Centrum is de lucht volgens Volbeda regelmatig schoner dan in Eefde. De cijfers die hij meet voor Eefde zijn vrijwel altijd gelijk aan Zutphen. 'Dus als er hier mensen ziek worden van die waardes, moet dat in Zutphen ook zo zijn.'