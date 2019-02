Tien plannen voor monumentaal gemeentehuis Hengelo

Er zijn tien plannen ingediend bij de gemeente Bronckhorst voor het monumentale gemeentehuis in Hengelo. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het pand is eind vorig jaar opnieuw in de verkoop gegaan voor een vraagprijs van 129.000 euro k.k.

Die plannen worden deze maand beoordeeld door een speciale commissie. De kwaliteit van het plan weegt het zwaarst. Na de beoordeling zou het kunnen zijn dat de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. De gemeente Bronckhorst is op zoek naar een unieke en onderscheidende invulling die het centrum een impuls geeft.

Het pand is in 1853 gebouwd als dorpsschool met twee klassen en een onderwijzerswoning. Na een grondige verbouwing volgens een ontwerp van architect Enklaar uit Ruurlo is in 1885 het gemeentehuis hier gevestigd. Van 2005 tot 2010 werkte de gemeente Bronckhorst in dit voormalige gemeentehuis.

Het pand stond in 2015 ook al eens in de verkoop. Het college van burgemeester en wethouder moet in maart een besluit nemen over de eventuele verkoop.

