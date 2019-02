BBQ op een cementmolen: kok bedenkt foodtruck voor de bouwplaats

Met een bouwhelm op zijn hoofd draait Henk het vlees op de barbecue om met een waterpomptang. 'Ik heb het echt tot in detail uitgewerkt. Mayo komt uit de kitspuit, eten serveer ik uit in PVC-afdekpotjes en in stukjes dakgoot', zegt hij over zijn concept. Het idee voor deze culinaire bouwbeleving kwam eigenlijk voort uit de onvrede over zijn leven als kok. 'Ik ben opgeleid tot kok en zat alsmaar te koken tussen vier muren. Dat begon me vreselijk tegen te staan, ik wilde wat anders.'

Foodtruck 2.0

En dus stortte Van Keulen zich in het diepe en bedacht hij een Foodtruck die er nog niet was. 'Het is meer een Foodtruck 2.0', voegt hij toe. 'Ik heb cementmolens omgebouwd tot barbecue. Natuurlijk wel helemaal schoongemaakt zodat het allemaal verantwoord is, maar voor zover ik weet ben ik de eerste die op een cementmolen zijn eten klaarmaakt', lacht Van Keulen.

Naar eigen zeggen wil Van Keulen bouwvakkers, aannemers of andere werklieden een culinaire ervaring bezorgen tijdens het dagelijkse schaftmoment. Op de bouwplaats kijken ze vaak wel raar op als ze hem aan zien komen. 'Dan laad ik de cementmolen uit en zie je ze opkijken: 'Huh, gaan we metselen?', klinkt het dan. Maar als ze uiteindelijk zien dat ik er eten op ga bereiden staan ze hier allemaal te genieten. Dat is gewoon heel gaaf', zegt de kok.