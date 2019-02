Faillissement dreigt voor Doesburgse Watersport Vereniging, Zwembad Den Helder ook in gevaar

Vooral de jeugd kiest steeds minder voor de zwem- en waterpolosport ondanks acties om nieuwe leden te werven, stelt DWV. Vanuit de eigen gemeente krijgt de vereniging steeds minder leden. Wat ook opvalt is dat nieuwe jeugdleden steeds vaker van buiten Doesburg komen. Overigens signaleren ook de KNZB en andere sportbonden een afname van leden.

Bij het zwembad in Doesburg maken ze zich zorgen over de teloorgang aan leden bij de watersportclub. 'Als de uren waarop DWV het zwembad afhuurt wegvallen, betekent dat een enorme aderlating. Dat kost ons zo'n 60.000 tot 70.000 euro aan inkomsten. Dat kunnen we niet zomaar opvangen', legt Alex Walter uit.

'Serieus probleem'

Het zwembad heeft het al niet makkelijk. Ook zij hebben last van een teruglopend aantal kinderen bij de zwemlessen. 'Het lukt nu allemaal wel, maar als DWV wegvalt, hebben we een serieus probleem', benadrukt Walter.

De gemeente zegt niet op de hoogte te zijn van dreigende financiële problemen bij het zwembad. 'We staan open voor een gesprek', laat wethouder Van Velthuizen weten via de woordvoerder.

Bestuursleden vertrekken

Behalve het dalende aantal leden heeft de Doesburgse Watersport Vereniging ook een bestuurlijk probleem. Drie bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen. Voorzitter André Vreman en secretaris Vincent Weijers zijn beiden zeven jaar in functie en penningmeester Olga Staring inmiddels 11 jaar. Zij vinden het tijd voor vernieuwing.



'De situatie wordt steeds nijpender', waarschuwt voorzitter André Vreman. 'Achter de schermen zijn we als bestuur druk bezig met het zoeken naar mogelijke oplossingen. We bestaan ruim 85 jaar en dat willen we natuurlijk niet ten onder zien gaan. Een nieuwe voorzitter hierin is van levensbelang.'



'We blijven als bestuur vol goede moed, maar realiseren ons dat het misschien toch niet lukt om het bestuurlijk op tijd in orde te krijgen', zegt Vreman. 'Mocht het niet lukken een nieuwe voorzitter te vinden, dan nemen onze overlevingskansen sterk af. Mogelijk dat we moeten besluiten om onszelf op te heffen. Maar dat zou een aderlating zijn voor onze leden en de gemeente Doesburg. Ik hoop niet dat het zover komt.'