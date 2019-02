Nijmegen reageert afkeurend op misdragingen ijshockeysupporters

De gemeente Nijmegen neemt de overlast van een groep Nijmeegse ijshockeyfans, rondom de bekerfinale die zondag werd gespeeld in Den Haag, serieus. Nijmegen wil door samen te werken met de club en politie dergelijke uitwassen in de toekomst zien te voorkomen.

In aanloop naar de wedstrijd tussen Hijs Hokij en AHOUD Devils haalde de politie al twee bussen met Nijmeegse supporters van de weg. In de bussen werd zwaar vuurwerk aangetroffen, evenals vechthandschoenen. Rond de wedstrijd zelf waren er vechtpartijen, sneuvelde een ruit, werd een rookbom afgestoken en zou er een vrouwelijke steward zijn aangerand.

Voor dat laatste incident zat maandag een 32-jarige man uit Nijmegen vast. Een andere steward liep rond de wedstrijd een gebroken neus op.

Een bestuurslid van Hijs Hokij gaf aan het gedrag van de Nijmeegse fans 'te schoftelijk voor woorden' te vinden. De gemeente Nijmegen zegt op de hoogte te zijn van de gebeurtenissen van zondag.

Final Four

De Nederlandse IJshockeybond gaf aan te twijfelen over de wedstrijden die op 2 en 3 maart staan gepland in het Triavium in Nijmegen. Dan wordt duidelijk welke club landskampioen wordt in de zogenoemde Final Four-wedstrijden. De gemeente voegt zich graag in de gesprekken over die wedstrijden.

'Samen met de club en de politie kijken we hoe we ongeregeldheden als die van afgelopen weekend kunnen vermijden bij alle wedstrijden in de toekomst', geeft de woordvoerder aan. 'Wij keuren ongeregeldheden zoals zondag af.'

