Inwoners Lent teleurgesteld over zandtransport. 'Waarom is Nijmegen Noord altijd de dupe?'

Het zandtransport is nodig voor de bouw van nieuwbouwwijk Stelt-Zuid aan de zuidkant van het nieuwe stadsdeel De Waalsprong.

'Iedere vijf minuten vrachtwagens langs scholen en kinderdagverblijven'

Het college zegt dat het zand dat aan de andere kant van de Prins Mauritssingel op vrachtwagens wordt geladen, alleen via die Mauritssingel, de Vrouwe Udasingel en de Turennesingel naar het bouwgebied kan worden vervoerd. Volgens bewoners de slechtst mogelijke route omdat daar vier basisscholen zijn, kinderdagverblijven en voorzieningenhart De Ster.

College: 'Alternatieven stuk voor stuk onmogelijk'

Bewoners hebben diverse alternatieven aangedragen, zoals het maken van een loswal vlak bij de bouwgrond van een nieuwbouwwijk. Maar dan moet het zand volgens het college alsnog via de Bemmelsedijk naar de bestemming, terwijl dat ook een belangrijke fietsroute is voor schoolkinderen van en naar Bemmel.

Dezelfde argumenten gebruikt het college ook voor veel andere voorgestelde alternatieven. Leonie Schuit van de verkeersgroep in Lent begrijpt die argumenten op zich wel, maar volgens haar is één en ander toch ook een kwestie van politieke (on)wil, nu en in het verleden.

'GroenLinks wilde geen nieuw asfalt'

Schuit: 'Het is natuurlijk al raar dat de Vrouwe Udasingel en de Turennesingel de enige twee fatsoenlijke ontsluitingswegen zijn voor deze wijk.' Ze wijt dat aan GroenLinks die in het verleden steeds heeft gepleit voor goede fietsinfrastructuur, maar verzuimde om goede wegen aan te leggen voor auto's.

'GroenLinks heeft ook bijzonder weinig moeite gedaan voor de aanleg van de Dorpensingel, omdat ze geen nieuw asfalt wilden en ze deden erg weinig moeite om overeenstemming te bereiken met buurgemeente Lingewaard over die Dorpensingel.' Pas door een nieuw voorstel vanuit de bewoners komt die weg er nu eindelijk, maar 'te laat, want nu komt alles samen.'

'Tijdelijke sluiting Waalbrug juist prachtige kans'

Schuit doelt daarbij op de bouw van Stelt-Zuid en de renovatie van de Waalbrug. Door die renovatie is het niet mogelijk dat vrachtwagens de brug gebruiken als alternatieve route voor het zand.

Maar de bewoners in Lent zien die tijdelijke sluiting van de Waalbrug juist als prachtige kans voor een ander alternatief. Zij stelden voor om de tijdelijke sluiting een eind door te trekken over de Prins Mauritssingel zodat het vrachtverkeer niet bij de Vrouwe Udasingel linksaf slaat, maar pas vlak voor de Waalbrug.

Maar dat is niet mogelijk, zegt wethouder Tiemens, omdat er op dat deel van de Mauritssingel geen ruimte is voor linksaf slaand vrachtverkeer. Op de terugweg vanuit de Turennesingel kan het wel. Bovendien zou het een flinke beperking betekenen voor het verkeer dat vanuit het centrum van Nijmegen naar het noorden moet.

Juist dat argument valt slecht bij Schuit. 'Kennelijk is de doorstroming belangrijker dan ons woongenot. Waarom moeten wij in Nijmegen Noord steeds de dupe zijn van alles?' Daarnaast betwijfelt Schuit of het onmogelijk is. 'Waar een wil is, is een weg. Tijdens de aanleg van de nevengeul kon er wel van alles, terwijl toen de tweede stadsbrug De Oversteek er nog niet eens was.'

Geen vrachtverkeer tijdens schoolspits

Het college doet wel een aantal toezeggingen. In verband met de schoolgaande jeugd zal het vrachtverkeer niet rijden tussen 8.15 en 8.45 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur. En waar nodig zet de gemeente verkeersregelaars in. Toch is Schuit er nog niet helemaal gerust op. 'Juist na schooltijd maakt de jeugd gebruik van de sportvelden en voorzieningen in wijkcentrum De Ster.'

De SP is samen met de bewoners een handtekeningenactie gestart tegen de route. Donderdagavond bespreekt de buurt de situatie tijdens een bijeenkomst in De Ster.

