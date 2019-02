'Campingjongen niet weken, maar maanden mishandeld'

De verwaarloosde Duitse 'campingjongen' is ten minste zes maanden mishandeld. Dat zei het Openbaar Ministerie tijdens de eerste zitting van het hoger beroep. Toen de zaak door de rechtbank werd behandeld, was deze termijn nog anderhalve maand. Eerder werden de vader en moeder door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel.

Het gezin met drie kinderen stond al een tijd op de camping in Winterswijk, toen de destijds 8 jaar oude jongen op een ochtend in juli 2017 in de tent bij buren werd gevonden. Hij plunderde de koelkast. De jongen was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren. Na aanhouding van de vader en moeder, bleek dat ze op de vlucht waren omdat de vrouw in Duitsland nog een straf moest uitzitten.

Opgesloten in een kist

In de tent en auto van het gezin trof de politie meerdere tiewraps aan. De jongen verklaarde aan de politie dat hij overdag regelmatig en 's nachts altijd in een kist moest. Zelf gaf de jongen aan dat hij alleen 's morgens te eten kreeg. Dan gaven zijn ouders hem droog brood, soms beschimmeld. Eén van zijn zusjes bevestigde dat hij regelmatig onder dwang in de kist lag of sliep en dat hij als 'een zwijn' werd behandeld.

De vader gaf destijds toe dat de jongen af en toe in de kist moest omdat hij onhandelbaar was en overal zijn behoefte deed. De moeder ontkende alle beschuldigingen. Maar verschillende WhatAppgesprekken tussen vader en moeder wezen uit dat het niet bij enkele keren bleef en dat ook de moeder bij de mishandelingen betrokken was.

Tijdens de eerste zitting voor het hof dinsdag was alleen de vader van de kinderen aanwezig. De moeder liet het woord doen door haar advocaat. Beide advocaten willen nog zeven getuigen horen, onder wie de mishandelde jongen en zijn zusje. Dit raadde de advocaat-generaal stellig af, omdat het trauma weer oprakelen zeer schadelijk kan zijn voor deze jonge kinderen.

Nog geen eis

Het gerechtshof neemt over twee weken een besluit over de onderzoekswensen. De zaak wordt later dit jaar inhoudelijk behandeld.

