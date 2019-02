Wethouder Elferdink niet meer beschikbaar als wethouder Winterswijk

CDA-wethouder Wim Elferdink is niet meer beschikbaar als wethouder in de nieuwe coalitie die op dit moment gevormd wordt in Winterswijk. Hij is op dit moment wethouder, maar afgelopen vrijdag viel het college omdat coaltiepartner Winterswijks Belang de wethouder uitmaakte voor leugenaar. Elferdink blijft wethouder tot er een nieuwe coalitie is.

'Het was een moeilijke beslissing, want ik doe het werk met heel veel plezier. Tegelijkertijd stel ik vast dat het de laatste tijd steeds minder over de inhoud ging, maar steeds meer over mijn optreden in de raad. Het belang van Winterswijk staat voor mij voorop', aldus Elferdink in een verklaring.

Achter de schermen wordt er nu door de diverse partijen druk gepraat over een nieuw te vormen college. Voor vrijdag 17.00 uur moet duidelijk zijn of het mogelijk is om een nieuwe coalitie te vormen. Mochten de gesprekken deze week tot niets leiden dan komt er mogelijk een informateur om met de partijen in gesprek te gaan.

