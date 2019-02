Vernielde voetbalvelden SV Hatert op tijd hersteld voor wedstrijden

De club is met de gemeente druk bezig om de velden te herstellen. 'Een mannetje of vijf van de gemeente is ermee bezig', zegt secretaris Frits Albers van SV Hatert. 'Dus dit gaat wel in de papieren lopen.'

Doel half doorgezaagd

Het doel is volgens Albers half doorgezaagd. 'Een nieuwe kost al zo'n 2.000 euro. En dan moet het nog in beton gegoten worden. Het is een heel gedoe.'

Ze zijn er door van slag bij de club. 'Dit is toch van een andere orde dan dat ze de middenstip weghalen of zo, zegt Albers. 'Dit is echt vandalisme.'

Voetsporen

De dader van de vernielingen is nog niet gepakt. De politie onderzoekt de zaak. 'Er zijn voetafdrukken gevonden, dus de politie heeft wel goede sporen.'