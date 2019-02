Bronckhorst verleidt inwoners om elektrisch te gaan rijden

Inwoners van de gemeente Bronckhorst worden dinsdagavond in Vorden ingewijd in de wereld van elektrisch rijden. Bovendien mogen ze meebeslissen wat de beste locaties zijn voor laadpalen. De gemeente organiseert deze week en volgende week inloopbijeenkomsten in verschillende kernen.

Op dit moment draait het nog vooral om het ophalen van informatie. In maart kunnen inwoners de elektrische auto's ook daadwerkelijk testen. 'We proberen onze inwoners te faciliteren. Een keuze kunnen we niet voor ze maken, maar we kunnen ze wel alle informatie geven die ze nodig hebben om de omschakeling naar elektrisch rijden te maken', zegt Ellen Somsen van de gemeente Bronckhorst.

Locaties voor laadpalen

Van 17.00 uur tot 20.00 uur kunnen belangstellenden in het Kulturhus in Vorden bijgepraat worden over de verschillende automerken en prijzen en natuurlijk de wijze van laden. Daarnaast ligt er op een tafel een grote kaart van de gemeente. 'Daarop kunnen mensen aangeven waar we laadpalen moeten gaan plaatsen. Dit nemen we dan mee in ons beleid', aldus Somsen.

Testrit

In maart kunnen inwoners van Bronckhorst in verschillende elektrische auto's een testrit maken. 'De mensen maken dan een rit van 20 minuten van kern naar kern. Naast hen zit een deskundige die alles weet over elektrisch rijden', legt Somsen uit namens de gemeente. Inwoners kunnen heel diverse automerken proberen. 'Van heel sportief, tot betaalbaar, tot een wat ouder model'.

Naast Vorden komen er ook bijeenkomsten in Drempt, Steenderen, Hummelo, Zelhem en Hengelo.