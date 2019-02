Proefproject: Een veilig thuis voor kinderen waar ze mogen blijven

'Zo kunnen ze dan gewoon naar hun eigen school en sportclub gaan,' zegt wethouder Aart Slob van de gemeente Lingewaard. Daarom start dit jaar in de regio het proefproject ‘Samenwerkende voordeuren’.

'Kinderen horen thuis te wonen'

Samen met verschillende aanbieders van zorg is het doel: ‘Een aanmelding bij één aanbieder van zorg is een aanmelding bij alle aangesloten aanbieders’. Zo moet voor consulenten, gezinsvoogden en andere professionals één loket ontstaan voor vragen over verblijfszorg. Dit moet helpen het doel te behalen van 50 procent minder kinderen uit huis plaatsen.

'Kinderen horen thuis te wonen,' onderstreept de wethouder. 'Dit staat ook in de regionale visie op Jeugdhulp. Hier hebben we als gemeente onze handtekening onder gezet. 'We plaatsen kinderen pas uit hun huis als het echt niet anders kan. En dan willen we ze opvangen binnen de gemeente of regio.'

Kinderen worden om allerlei redenen uit hun thuissituatie gehaald. Ze worden vaak van hot naar her gesleept, verhuizen vaak van opvang naar opvang. Dat moet stoppen vinden de betrokken gemeentes. 'Een kind moet zo snel als dat kan op de goede plek zitten', zegt Slob.

Onthecht en getraumatiseerd

De gemeente Lingewaard werkt samen met stichting Het Vergeten Kind. Met ‘vergeten’ wordt dan niet bedoeld dat hun ouders ze zijn vergeten of dat hulpverleners zich hun lot niet aantrekken. Wél dat deze kinderen zich vergeten voelen omdat hun belang niet centraal staat. Van 29 januari tot en met 4 februari was het de Week van het Vergeten Kind. In Nederland wonen ruim 55.000 kinderen niet thuis. Zij wonen in pleeggezinnen of opvanghuizen.

Online is een petitie gestart om aandacht te vragen voor al die uit huis geplaatste kinderen. Die is inmiddels meer dan 80.000 keer ondertekend. Het continu doorplaatsen van opvang naar opvang zorgt ervoor dat kinderen steeds verder onthecht en getraumatiseerd raken. Daarnaast is het schadelijk voor de ontwikkeling en maakt het kinderen in veel gevallen steeds onhandelbaarder.

Kinderen hebben een stabiele, liefdevolle thuisbasis nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In plaats van kinderen telkens onnodig te verplaatsen, moet ze een perspectief worden geboden voor een toekomst. Zodat zij weer gewoon kind kunnen zijn.