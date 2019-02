Lochem wil ondermijning bestrijden en past APV aan

Lochem wil inwoners beschermen als overlast niet te voorkomen is. Dit kan overlast zijn door drugsgebruik of handel in drugs of bijvoorbeeld door verward of intimiderend gedrag van personen. Ook hiervoor stelt het college de gemeenteraad voor de burgemeester in de APV meer mogelijkheden te geven.

Bij ondermijning vermengen de onderwereld en bovenwereld zich. Het is landelijk een groot probleem en steeds meer gemeenten nemen maatregelen. De gemeenteraad van Lochem praat in maart waarschijnlijk over het onderwerp.