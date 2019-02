Woonwagenbewoner demonstreert bij gemeentehuis Didam: 'Ik blijf een jaar als het moet'

De 36-jarige Hoeree protesteert alleen, maar probeert via een livestream op Facebook aandacht te trekken voor zijn actie. Hij krijgt op afstand steun van familie, vrienden en andere woonwagenbewoners. Op de caravan hangt een spandoek met de tekst: 'Wij willen geen huis. De woonwagen is ons thuis'.

'Het is onze cultuur'

Hoeree woont momenteel noodgedwongen in een huis, omdat er in de gemeente Montferland maar vier vaste standplaatsen voor woonwagen zijn. 'In een woonwagen heb ik meer vrijheid. Het is onze cultuur. In een huis komen de muren op me af', benadrukt hij.

Herman Hoeree. Foto: Omroep Gelderland

De gemeente probeert Hoeree te overtuigen te vertrekken in ruil voor een gesprek met de burgemeester. Maar daar peinst Hoeree niet over, want een gesprek had hij al eerder. 'Ze beloven van alles maar komen niks na. Ik blijf zo lang staan als nodig is. Een jaar als het moet', zegt hij.

Niet de eerste actie

Het is niet de eerste keer dat Hoeree actievoert voor een vaste standplaats. Eind 2018 sloot hij zich aan bij een landelijke actie van woonwagenbewoners die vonden dat ze slecht behandeld werden door hun gemeente.

De politie is sinds maandagavond ook aanwezig op de parkeerplaats bij het gemeentehuis en houdt de actie van de woonwagenbewoner nauwlettend in de gaten.

