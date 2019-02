Automobilist zit ruim 1,5 uur bekneld in Kootwijk; politie haalt zakken bloed

In het buitengebied van Kootwijk is dinsdagochtend vroeg een ernstig ongeluk gebeurd. Een bedrijfsbus raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 7.00 uur op de Heetweg. Volgens een videocorrespondent zat de bestuurder ruim 1,5 uur bekneld in het wrak. Brandweerlieden probeerden hem uit zijn benarde positie te bevrijden, maar moesten daarbij voorzichtig te werk gaan omdat de man inwendig letsel had.

Zakken bloed

Behalve de brandweer, ambulance en het Mobiel Medisch Team (wordt ingezet als het slachtoffer in acuut levensgevaar is, red.) was ook de politie Apeldoorn opgeroepen. De agenten werden naar het ziekenhuis gestuurd om zakken bloed te halen.

Het slachtoffer is uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het busje van de weg kon raken, is niet bekend. Vanwege het ongeval was de Heetweg in beide richtingen afgesloten.