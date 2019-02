'Originele kopie' van de Nachtwacht voor 23.000 euro in Arnhemse handen

Lijftogt is zeer verguld met zijn bijzondere aanwinst. Het was een spannende bieding bij veilinghuis Derksen in Arnhem. Er werd vanuit de zaal geboden en ook online werd er meegeboden. De opluchting was groot voor Lijftocht toen de hamer viel na zijn laatste bieding, want de rek was er voor hem bijna uit. En het is geen impulsaankoop, want hij heeft er ook al een mooie locatie voor. Het schilderij gaat namelijk naar een klooster dat Lijftocht heeft, net onder het Franse Nancy. Het schilderij moet daar goed tot zijn recht komen.

(tekst gaat verder onder de foto)



Henk Wim Lijftogt had het winnend bod. Foto: Omroep Gelderland

Nachtwacht ingekort

Het klooster is in ieder geval qua formaat een geschikt gebouw. Zeker in de meest oorspronkelijke afmetingen past het schilderij doorgaans niet in iedere huiskamer. De Nachtwacht werd in de 17e eeuw door Rembrandt geschilderd met een breedte van 5 meter en een hoogte van 4.20 meter. In 1715 werd het originele schilderij opgehangen in het Paleis op de Dam. Hij paste hier echter niet goed op de gewenste plek. Daarop werd besloten om er aan de zijkanten in totaal zo'n 60 centimeter af te halen en hetzelfde stuk werd ook van de bovenkant gehaald. De schilder maakte het geweld dat zijn kunststuk werd aangedaan niet meer mee. Rembrandt stierf in 1669.

Bijzondere geschiedenis

De totstandkoming van de replica heeft een bijzondere geschiedenis. De voormalig eigenaar en directeur van Ruben Robijn, een bedrijf in edelstenen en mineralen in Duiven, wilde bij een bezoek aan het Rijksmuseum, waar de originele Nachtwacht hangt, niet de volledige entree betalen. Hij zou in zijn beleving immers ook niet de hele Nachtwacht te zien krijgen en dan was het volle pond voor de toegang in zijn ogen ook niet nodig. Hij kreeg het echter niet voor elkaar, een korting zat er niet in.

Zoete wraak

Op een reis naar China kwam hij met de ultieme zoete wraak. Hij bezocht een bedrijf waar meesterwerken worden nagemaakt. Hier gaf hij de opdracht tot het maken van de replica van de Nachtwacht, maar dan wel in de meest oorspronkelijke afmeting, zoals hij het wilde en het in Amsterdam niet vond. Aangezien er in de zeventiende eeuw al kopieën van het stuk waren gemaakt was ook bekend hoe het eruit moest zien. Maar liefst zeventien Chinese schilders waren een klein jaar bezig om de Nachtwacht na te schilderen. Eenmaal klaar werd het doek verscheept en kwam het in de bedrijfshal van Ruben Robijn terecht.

Vervoersprobleem

Toen het bedrijf jaren later werd verkocht nam de nieuwe eigenaar het schilderij ook over. Hij vond het echter niet heel goed passen bij een bedrijf dat edelstenen en mineralen verkoopt en besloot daarop het doek te veilen.

Lijftogt ziet zichzelf onder het genot van een sigaar en een goed glas cognac in zijn klooster al genieten van zijn nieuwe aanwinst. Hij heeft echter nog één probleempje; hij weet nog niet hoe hij het doek van 21 vierkante meter in Frankrijk moet krijgen.