Frank Boeijen speelt met plezier ook zijn jaren '80 hits: 'Het is als een fotootje uit een oud foto-album. Dan herinner ik me hoe het was toen ik het schreef'

Frank Boeijen is hét Gelderse icoon van de jaren '80 – Nederpop. Maar hij is niet stil blijven staan. In tegenstelling tot veel andere Nederlandstalige artiesten uit de jaren ’80 is hij zich blijven ontwikkelen en heeft een heel scala aan nummers opgenomen. Vorig jaar presenteerde hij alweer zijn 28e cd. En vanaf februari tourt hij weer langs de theaters in Nederland.

‘Het wordt een beetje een reis door de tijd: van de jaren 80, 90 en 00 naar nu' legt Boeijen uit. 'Er zijn veel nieuwe nummers, maar ook een paar bekendere. Een beetje een cocktail.'

Het is wel weer een nieuwe show. 'Ik doe er bewust niks in dat we de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Ik kijk naar alles wat ik heb en dan kies ik nummers die ik lang niet heb gedaan en die ik wel weer zou willen spelen. Maar we doen ook een stuk of wat helemaal nieuwe nummers die nog op geen enkel album staan.’

Hij herkent niet de problemen die Erik Mesie (van Toontje Lager) zegt te hebben. Die merkt dat het moeilijk is om optredens te krijgen en dat mensen altijd alleen maar die oude nummers willen horen. ‘Ik heb er geen moeite mee om ook die jaren ’80-nummers te doen. Als ik zelf naar een concert ga, vind ik het ook fijn als er wat bekends bij zit. Maar ik maak een mix van oud en nieuw. Ik sluit af met Kronenburgpark. En ‘Zeg me dat het niet zo is’, zit er ook weer in.'

'Vorig jaar heb ik Zwart-wit in m’n eentje gedaan. Zonder band. Dan herinner ik me weer de tijd dat ik het schreef. Hoe het toen was. Het is net als een fotootje uit een oud album en dat nu, in een andere tijd een heel andere sfeer krijgt.’

Kiezen tussen festival of theater, wil hij niet. ‘Het is allebei leuk. Maar de winter is toch echt theatertijd. Lekker binnen, comfortabel voor het publiek en voor ons ook. We kunnen een mooie sfeer maken op het podium. Met mooi licht enzo. Je kunt in het theater ook heel mooi verstilde nummers doen, maar ook uitpakken en dan staan de mensen ook echt op van hun stoel en gaan ze dansen. Ja hoor, ook in het theater. Nog steeds.’

Frank Boeijen Theatertour 2019 komt onderneer op 13 februari in Tiel en 28 februari in Wageningen.