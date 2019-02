GroenLinks juicht komst wolf toe: 'Misschien Arnhemse gemeentegrens al wel over'

De wolf lijkt zich definitief in Nederland te vestigen. In de Arnhemse gemeenteraad juicht GroenLinks de komst van de wolf in en rondom Arnhem toe. Eerder riep de directeur van De Hoge Veluwe nog op het afschieten van de wolf mogelijk te maken.

GroenLinks laat weten te staan voor biodiversiteit en natuur en ziet de terugkeer van de wolf als een verrijking voor de natuur en het landschap. De partij wil weten of het gemeentebestuur de terugkeer van de wolf ook toejuicht. Ook wil GroenLinks weten hoe het college aankijkt tegen het afschieten van de diersoort en wat het college wil doen om het vestigingsklimaat voor de wolf te verbeteren.

'Afschieten niet nodig'

'De aanleiding voor deze vragen is dat de wolf terug lijkt te keren in onze achtertuin, de Veluwe, en het feit dat de directeur van de Veluwe aangeeft dat de wolf geen beschermde diersoort meer zou moeten zijn', zegt fractievoorzitter Mark Coenders. 'Het afschieten van wolven is niet nodig. Wat ons betreft gaat dat niet gebeuren.'

'Als je geen roofdieren hebt ontstaat er geen balans in de natuur en kun je een overschot van bepaalde soorten krijgen. Als we dit Europees bekijken is het ook een goed teken dat een dier dat al zo lang uitgeroeid was in Nederland langzaamaan zijn weg terug vindt.'

'Ook incidenten met vossen of honden'

Volgens GroenLinks zijn er wel wat incidenten met wolven. 'Maar er zijn jaarlijks honderden tot duizenden incidenten met honden en schapen', zegt Coenders, die er verder op wijst dat de wolf misschien al de gemeentegrens is overgestoken. 'Dan kun je er beter op voorbereid zijn.'

GroenLinks is dan ook voorstander van meer voorlichting over de wolf.