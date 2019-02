Zwembad De Grote Koppel krijgt een buurman

Forumupgrade is maandag begonnen met de bouw van een nieuw beweegcentrum. De vestiging verrijst naast zwembad De Grote Koppel. Initiatiefnemer Thomas Verheij verwacht dat het pand eind van de zomer klaar is.

Dit sport- en bewegingscentrum is net iets anders dan fitnesscentrum Basic Fit om de hoek. 'We hebben het doel om zo veel mogelijk mensen in beweging te krijgen en te houden', vertelt de initiatiefnemer en eigenaar van Forumupgrade, Thomas Verheij.

'Onze visie is anders dan die van een gewone sportschool. We bieden ook fitness en groepslessen zoals je kent, maar we willen vooral mensen helpen aan een gezonde levensstijl. We houden ons bezig met de voeding en hebben ook fysiotherapeuten en diëtisten in dienst. In de toekomst komen daar hopelijk ook nog een huisarts en psycholoog bij. Als je daarentegen alleen wilt sporten kan dat ook bij ons, maar daar zijn al goede alternatieven voor', gaat Verheij verder.

Het proces naar de bouw toe heeft enkele jaren geduurd, maar er kan eindelijk gebouwd worden in Malburgen. Verheij ziet in de toekomst echter geen hinder met de andere bedrijven in de wijk. 'We lopen andere vestigingen niet in de weg; we werken juist veel samen. De wijkteams, het Olympus college; we versterken elkaar', legt de eigenaar uit.

Op dit moment heeft Forumupgrade vier vestigingen in de stad. Het bedrijf is gesprekken aan het voeren met betrokkenen om in Presikhaaf een vergelijkbare vestiging te krijgen.