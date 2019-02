Eerste bewoners nemen intrek in Arnhemse 'tiny houses'

Een van die bewoners is Iris Wissenburg. Ze is maar wat blij met haar huisje. Het is alles wat ze nodig heeft: 'De bank kan ik uitschuiven tot een bed. Dus mijn woonkamer is tegelijkertijd mijn slaapkamer. En de keuken is van alle gemakken voorzien. Zo kan ik elektrisch koken en is er een elektrische combi-magnetron.'

De 22 vierkante meter is inderdaad van alle gemakken voorzien. Zo zit er zelfs een mini-badkamer in met wc en douche. En er is ook ruimte voor een wasmachine en wifi-router. Voor Iris is het geen sociaal statement om in een tiny house te wonen. Ze vindt het vooral een heel erg leuk experiment. 'Ik houd er ook van om buiten te wonen. En dit biedt gewoon heel veel mogelijkheden. Als je 's ochtends wakker wordt hoor je de vogeltjes fluiten. Heerliijk!'

(tekst gaat verder onder de reportage)



Behoefte

Er is volgens woningbouwvereniging Volkshuisvesting Arnhem veel behoeft aan de kleine huisjes. 'We hebben gemerkt dat er onder jongeren een ontzettende grote vraag is naar betaalbare, kleine sociale huurwoningen', vertelt projectleider Christel Krebber. 'We er hebben acht neergezet en die waren in meteen weg. Er komen er nog acht bij.'

Voorlopig mag Iris in haar tiny house blijven wonen. Het experiment duurt twee jaar. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk.