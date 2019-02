Lerarentekort ook in Gelderland pijnlijk merkbaar

Nu de griep steeds meer om zich heen grijpt, is het lerarentekort ook op Gelderse scholen weer pijnlijk merkbaar. Scholen wringen zich in allerlei bochten om zieke leraren te vervangen en steeds vaker lukt dat niet. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) riep deze week op om zieke docenten niet te vervangen. 'We kunnen niet blijven pappen en nathouden.'

Marjolein Kruk Avegaart, directeur van onder meer basisschool De Drie Linden in Silvolde, stuurde maandag noodgedwongen de leerlingen van combinatie klas 4, 5 en 6 naar huis. 'Dat was al voordat ik van de actie van de AVS hoorde', zegt ze. 'Ik heb vorige week allerlei oplossingen verzonnen, gebeld, geregeld, anderen voor de klas laten staan en ook zelf voor de klas gestaan, maar maandag kon ik niet anders dan de klas naar huis sturen.'

Volgens de directeur is het vinden van een oplossing voor het lerarentekort bij haar op school een lastige opgave. Maar een klas naar huis sturen is het laatste wat ze wil. 'Dat is ontzettend moeilijk. De leerlingen worden zo de dupe. We zijn als school dan wel verplicht om opvang te regelen, maar ze worden dan alleen beziggehouden. Ze krijgen geen onderwijs.'

Klassen naar huis gestuurd

Ook op basisschool de Bundel in Apeldoorn kampen ze met problemen door zieke leraren. Daar werden tientallen leerlingen van de groepen 7 en 8 naar huis gestuurd. Ook op CNS de Vuursteen in Ede en De Boemerang in Apeldoorn werden noodgedwongen klassen naar huis gestuurd.

De AVS vraagt met de actieweek vooral aandacht voor de positie van schoolleiders. 'We kunnen niet blijven pappen en nathouden, of bezig blijven met kortetermijnoplossingen. Al dat pleisters plakken leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burnouts. Het probleem wordt almaar groter. We begrijpen dat scholen ouders en leerlingen niet de dupe willen laten worden van onze actie, maar de hele samenleving moet inzien dat we straks helemaal geen keus meer hebben', zegt Petra van Haren van de AVS.