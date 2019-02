'Heel Overbetuwe kan aan de groene energie'

Het idee achter WatBeters is dat de gemeenschap zelf de baas is over de opwekking en inkoop van energie. Daardoor betalen de deelnemers minder voor groene stroom. En door het plaatsen van zonnepanelen op scholen en bedrijven wekken de initiatiefnemers zelf duurzame energie op. Het bespaarde geld vloeit terug naar de dorpen.

Zo zijn er in Heteren, Randwijk en Driel al 500 zonnepanelen geplaatst. Daarmee zijn duizenden euro’s verdiend om te investeren in de dorpen, aldus de initiatiefnemers. Burgemeester Toon van Asseldonk van Overbetuwe ondersteunt het initiatief: 'De hele wereld is het erover eens; het moet duurzamer. Ook de gemeente Overbetuwe. Wij willen zo'n duurzame samenleving echt voor elkaar krijgen. Het burgerinitiatief WatBeters geeft daar het goede voorbeeld in. We werken hierin met z’n allen samen; inwoners, bedrijven, scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties.'

Hoe werkt WatBeters?

Overbetuwe telt ongeveer 19.000 huishoudens. De komende vijftien jaar gaan die samen zo’n 580 miljoen euro betalen aan de energiebedrijven. 'Is dat eigenlijk wel nodig?', vroeg WatBeters zich af. 'Want energie is veel makkelijker dan veel mensen denken.'

De inkoop van energie doen ze in Overbetuwe nu samen en op scholen en bedrijven komen zonnepanelen op daken. Daarvoor richt WatBeters lokale energiecoöperaties op. Het bestuur en de leden van die coöperaties zorgen er samen voor dat de inkomsten goed worden besteed.

Hoe meer mensen met WatBeters meedoen, hoe besparing mogelijk is. Het bedrag kan volgens de initiatiefnemers oplopen tot 130 miljoen euro. En dat bedrag wordt weer geïnvesteerd. WatBeters wil naar eigen zeggen namelijk geen winst maken.