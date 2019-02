Daan (5) en Teun (7) krijgen 'Pluim van de burgemeester' voor heldenactie

Daan en Teun ten Brink zijn maandag op hun basisschool in 's-Heerenberg in het zonnetje gezet omdat ze het leven van hun oma hebben gered. De jongens twijfelden geen moment toen de 75-jarige vrouw onwel werd en schakelden de hulpdiensten in.

'Ik vind dat de jongens het heel erg goed gedaan hebben', zegt burgemeester Peter de Baat. De heldenactie van de twee broertjes is volgens hem een voorbeeld voor veel kinderen. 'Ik vind dat ouders met kinderen moeten praten over het bellen van 112 in noodsituaties. Dat is belangrijk als er gevaar is. Deze jongens hebben daar erg goed naar geluisterd. Dat is super!'

De 'Pluim van de Burgemeester' werd aan Daan en Teun uitgereikt om uit te drukken hoe bijzonder hun prestatie is. Ook kregen ze een vulpen met inktpot, een speelgoedauto en een cadeaubon. 'Ik vind het leuk dat de burgemeester in de klas is', aldus Teun.

Veel aandacht

Ouders Mieke en Dennis ten Brink hebben een paar hectische dagen achter de rug met veel media-aandacht en reacties op social media. 'De jongens vonden het hartstikke leuk', vertelt Mieke. 'Maar we hadden de afgelopen dagen ook aandacht gehouden voor de verjaardag van Teun. Even de gedachten ergens anders naar zetten.'

De komende tijd probeert het gezin vooral weer met beide benen op de grond te komen. 'Je moet het niet te spannend maken voor de jongens, maar wat ze gedaan hebben is echt goed', aldus Dennis.