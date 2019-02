IJshockeybond twijfelt over wedstrijden in Nijmegen na vechtpartijen

Nijmeegse ijshockeyfans waren betrokken bij vechtpartijen en ook werden er rookbommen afgestoken en een ruit vernield.

Bussen van de weg gehaald

Eerder op de dag waren er al twee bussen met hooligans van de weg gehaald in Den Haag, omdat passagiers zwaar vuurwerk en vechthandschoenen (handschoenen met verharde knokkels, red.) bij zich hadden.

(tekst gaat verder onder de video)



'We moeten zeker kijken of het nu wel of niet door kan gaan in Nijmegen. Dat komt door de ontwikkelingen van zondag, maar het is ook nog eens het carnavalsweekend daar', zo vertelt bondsdirecteur Rob van Rijswijk.

Onderzoek naar misdragingen

De ijshockeybond laat ook weten teleurgesteld te zijn over de gebeurtenissen rond de bekerfinale. De bond is bezig met een onderzoek naar de ongeregeldheden. 'We zullen daarover ook gesprekken voeren met de Nijmegen Devils. Dit soort incidenten horen namelijk nergens thuis, het is toch te gek voor woorden dat je je hiermee bezig moet houden als sport zijnde?'

De bond hoopt eind deze week het onderzoek af te hebben.

