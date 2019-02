SGP maakt zich zorgen over veiligheid bruggen

De SGP in Gelderland maakt zich zorgen over de veiligheid van bruggen in de provincie. De partij heeft vragen gesteld aan het college.

Dat doet de SGP naar aanleiding van berichten over de Merwedebrug, die in 2016 preventief werd afgesloten. Hoogleraren zeiden bij EenVandaag dat de brug had kunnen instorten. 'Er was een veilige restlevensduur van zes dagen', zei een van hen.

De SGP wil nu weten hoe het met het onderhoud van de bruggen in Gelderland is en of er bij onderhoudsplannen voldoende rekening is gehouden met de snellere groei van het verkeer. Ook wil de partij duidelijk krijgen of er risico's zijn.