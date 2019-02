Veiligheidspakket moet burgemeesters beschermen; eerste is voor burgemeester Heerde

In het pakket zit informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en wat te doen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging. Dit is van belang voor de burgemeesters zelf, maar ook voor hun gezin en collega’s.

Veiligheid belangrijk thema

Ollongren bespreekt het thema veiligheid altijd met aankomende burgemeesters. 'Het is natuurlijk niet fijn dat het moet, maar het is inmiddels hét thema van het gesprek dat ik met ze heb voor hun officiële benoeming door de Koning. Het lijkt mij handig alles, van preventie tot hoe om te gaan met acute dreiging, in één pakket aan te bieden.'

Ook zittende bestuurders zullen binnenkort allemaal een veiligheidspakket ontvangen.