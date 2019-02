NOS-nieuws straks ook in de app van Omroep Gelderland

Elke gebruiker van de NOS- of Omroep Gelderland-app kan instellen dat hij of zij in één opslag meteen het belangrijkste regio- of landelijke nieuws te zien krijgt. Voorheen moesten gebruikers van de NOS-app nog op zoek naar het nieuws uit de regio.

Omroep Gelderland-directeur Guus van Kleef is blij met deze stap. 'Wij leveren met alle regionale omroepen al 8% van het bereik bij de NOS. Er is dus interesse voor de regioberichten in de NOS-app. We hopen dat bereik nu te vergroten door ons nieuws makkelijker vindbaar te maken.'