Vechtpartijen en vernieling; ijshockey-supporters uit Nijmegen misdragen zich

De ijshockeyfans uit Nijmegen die zondag mee waren naar de bekerfinale van de Nijmegen Devils in Den Haag hebben zich rondom de wedstrijd ernstig misdragen, zo blijkt uit gesprekken met meerdere betrokkenen. Er zijn vechtpartijen geweest, er is een ruit vernield en er is een rookbom afgestoken waardoor het brandalarm afging.

'Het was zeker geen feestje gisteravond', zo meldt een bestuurslid van Hijs Hokij aan Omroep Gelderland. 'Er waren onderlinge vechtpartijtjes tussen de Nijmegenaren en er is een ruit vernield door de supporters. Het gedrag was te schoftelijk voor woorden.'

De politie in Den Haag bevestigt die incidenten tijdens de wedstrijd. 'Het is behoorlijk grimmig geweest tijdens de wedstrijd, vooral toen Nijmegen achter stond. Buiten de vechtpartijen om is er dus een ruit vernield en is er een rookbom afgestoken waardoor het brandalarm afging', zo vertelt een woordvoerder.

'Aangerand en gebroken neus'

Volgens het bestuurslid van de Haagse ijshockeyclub is er nog veel meer gebeurd, zo zou een vrouwelijke steward zijn aangerand en een andere steward zou een gebroken neus hebben opgelopen. Ook zou er een meisje bij de fris- en bieruitgifte zijn aangevallen. De politie in Den Haag kon dat maandagochtend nog niet bevestigen, maar onderzoekt dat wel.

De voorzitter van Hijs Hokij bevestigt die incidenten ook. 'Diegene die het meisje heeft aangerand, is ook meegenomen door de politie.'

Luister hier naar het gesprek met de politiewoordvoerder:

Een verslaggever van Omroep West zag ook dat de sfeer vooral aan het einde wat omsloeg. 'Toen kwamen er wat supporters het ijs op en sommigen hingen over de railing van het vak. Dat was beangstigend voor de spelers van Hijs Hokij. Er is ook een paar keer omgeroepen dat de supporters in hun vak moesten blijven.'

Vechthandschoenen mee

Het was voor de wedstrijd al onrustig. De politie in Den Haag haalde namelijk twee bussen met 'supporters' van de weg. 'Dat komt omdat wij informatie kregen dat er zwaar vuurwerk aanwezig was in die bussen. Wij hebben die personen gefouilleerd en inderdaad zwaar vuurwerk aangetroffen. Maar daarnaast hebben we ook een grote hoeveelheid alcoholhoudende drank en vechthandschoenen (handschoenen met verharde knokkels) aangetroffen. Op basis daarvan hebben wij met de ijshockeybond besloten deze mensen geen entree te geven tot de wedstrijd', aldus de politiewoordvoerder.

Uiteindelijk zijn er bij die actie twee hooligans opgepakt voor opruiing en mishandeling. Er is namelijk één agent geslagen.

'Dit waren geen Devils-supporters'

De voorzitter van de Nijmegen Devils, Joop Vullers, wil niet te veel kwijt over deze gebeurtenissen. 'Niemand belt mij op over het winnen van de bekerfinale. Maar ik kan wel zeggen dat wij volledig verrast zijn door de komst van die 'supporters' naar de wedstrijd. Wij hebben er zelf aan meegeholpen om die twee bussen te weren, want ze zaten vol met NEC-fans, het waren absoluut geen Devils-supporters. Ik vind daarom dat wij keurig gehandeld hebben, want deze supporters hebben niks met ijshockey te maken. Zij maken de sport kapot.'

Over de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd kan Vullers niks zeggen, daar heb ik persoonlijk niks van meegekregen. De voorzitter zal de komende dagen contact houden met de betrokken partijen om eventueel stadionverboden uit te delen aan deze mensen.

Zie ook: