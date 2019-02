DNA-onderzoek geeft inzicht in flora en fauna van vroeger

Landschapsecoloog Harm Smeenge en ecoloog Kees van Bochove lieten maandag zien hoe ze de verschillende bodemlagen in kaart gaan brengen. Bodemonderzoek doen ze al jaren, maar sinds kort is er eDNA (Environmental DNA) waarmee ze extra informatie kunnen ontleden over de flora en fauna door de jaren heen.

Foto: Omroep Gelderland

Lessen voor de toekomst

Met de nieuwe eDNA-technologie kunnen naast andere sporen van bomen en planten ook sporen van uitwerpselen worden onderzocht. Ze hopen daarmee in kaart te brengen hoeveel soorten planten en dieren er leefden in ons land. Zeker is dat het vroeger een stuk diverser was in dat opzicht. Door alle onderzoeken dan met elkaar te vergelijken, denken ze lessen voor de toekomst te kunnen trekken.

De landschapsgeschiedenis van het gebied bij Epe werd maandag blootgelegd waardoor verschillende (veen)lagen in de bodem zichtbaar werden. 'In die lagen zitten allerlei plantenresten die iets vertellen over het gebruik van het land in die periodes. Processen als het kappen van bos en het steken van turf hebben letterlijk en figuurlijk hun sporen achtergelaten in de bodem.'

De monsters van de verschillende bodemlagen gaan naar het lab en worden op een later moment geanalyseerd.