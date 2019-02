De winter is (voorlopig) voorbij, we gaan de dubbele cijfers in

Diegenen die het inmiddels wel hebben gehad met de kou kunnen opgelucht ademhalen. Na vandaag is het voorlopig even voorbij met de vrieskou. We gaan zelfs de dubbele cijfers in.

'Maar dat betekent niet dat we naar de lente toegaan', zegt Jordi Huirne van MeteoGroup in Wageningen. 'We gaan eigenlijk de herfst een beetje in. We krijgen namelijk veel regen op woensdag en donderdag. De temperaturen lopen dan wel op naar ongeveer 10 graden.'

Voor de kouliefhebbers wordt het vandaag nog even genieten. 'Voor de laatste keer zullen we wat winterse neerslag te zien krijgen. Het gaat dan vooral om wat ijsregen en hier en daar zullen we wat vlokjes sneeuw zien', weet Huirne. 'Het wordt zo'n 2 graden met een ijskoude wind.'